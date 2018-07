Relaxado, Flamengo joga contra o Vitória em Salvador O maior desafio do Flamengo para o jogo contra o Vitória, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), estádio Barradão, em Salvador, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, será se mobilizar para uma partida que não tem nenhum sentindo para o time. Depois do título da Copa do Brasil, obtido na última quarta-feira, o clube rubro-negro do Rio de Janeiro ainda vive dias de comemoração e festa. As duas últimas partidas do ano serão disputadas por equipes praticamente reservas.