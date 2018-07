Relembre a construção da nova arena do Palmeiras

A torcida do Palmeiras conta os minutos para a inauguração de sua nova arena, marcada para esta quarta-feira, às 22 horas. A equipe enfrenta o Sport, em partida válida pela 35.ª rodada do Brasileirão, e ainda não está garantida na Série A. Mesmo assim, o dia é de festa. O Palmeiras, depois de quatro anos, volta para sua casa. Segundo a diretoria do clube, cerca de 35 mil ingressos já foram vendidos, e não restam mais bilhetes. Destes, 32 mil compraram suas entradas antecipadamente e os outros três mil adquiriram as entradas nesta segunda-feira pela manhã. O Palmeiras ainda disponibilizará quatro mil ingressos para torcedores do Sport, que poderão comprar bilhetes no dia do jogo, até as 17 horas.

O Estado preparou uma seleção de fotos para que o torcedor palmeirense relembre os melhores momentos da transformação do Parque Antártica no Allianz Parque. Confira!

