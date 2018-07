Relembre as músicas oficiais das Copas do Mundo de 1990 a 2010

SÃO PAULO - Nesta quinta-feira, a Fifa anunciou oficialmente que a brasileira Claudia Leitte, em parceria com os norte-americanos Pitbull e Jennifer Lopez, será a responsável pela música oficial da Copa do Mundo de 2014, que será disputada no Brasil. A canção, ainda sem uma versão oficial, é a nova aposta da entidade para fazer um sucesso mundial, assim como nas últimas edições. Relembre as músicas das últimas edições de Copa do Mundo:

Em 2010, na África do Sul, coube à colombiana Shakira fazer a música oficial da Copa do Mundo. Ela, em parceria com o grupo sul-africano Freshlyground, cantou Waka Waka (This Time for Africa), celebrando a primeira Copa do Mundo no continente africano. A cantora se apresentou na abertura e antes da final do Mundial, disputado entre Espanha e Holanda e que terminou com a vitória dos espanhóis pelo placar de 1 a 0.

Na edição anterior, no ano de 2006, na Alemanha, o encarregado por compor a música oficial do torneio foi Herbert Grönemeyer, artista local bastante conhecido dos alemães, já que, além de cantor, tambem acumula trabalhos como ator, tendo estrelado inúmeros filmes do cinema alemão. Além de Celebrate the Day, tema da Copa do Mundo de 2006, Grönemeyer também foi o autor da música oficial das Olimpíadas de 2004, em Atenas, na Grécia.

Em 2002, na última vez que o Brasil se sagrou campeão mundial, na Coréia do Sul e no Japão, a música tema da Copa do Mundo foi Boom, da norte-americana Anastacia. Apesar de ser nascida em Chicago, nos Estados Unidos, a cantora teve sua carreira baseada na Oceania, Europa e principalmente na Ásia, país sede daquele mundial. Pouco tempo apos a Copa do Mundo, Anastacia foi diagnosticada com câncer de mama e, apesar de curada, diminuiu o ritmo em sua carreira musical.

Na Copa do Mundo de 1998, na França, talvéz a mais famosa das músicas temas de Copa. The Cup of Life, de Ricky Martin, foi um sucesso mundial, acarretando em um prêmio Grammy para o cantor porto-riquenho. A canção, bastante animada, até hoje ainda é considerada um sucesso em eventos esportivos. Pena para o Brasil que em 1998 não trouxe muita sorte para a nossa seleção, que acabou derrotada na final por 3 a 0 para a França, dona da casa.

No ano de 1994, nos Estados Unidos, o cantor local Daryl Hall foi o responsável por Gloryland, música oficial da Copa do Mundo. A canção, que exalta um pouco da história do país sede do Mundial, foi uma adaptação de Glory, Glory, Hallelujah, tradicional música instrumental norte-americana. Dentro de campo, a Copa do Mundo foi um sucesso para o Brasil, que venceu a Itália nos pênaltis e se sagrou tetracampeã mundial, sendo o primeiro título brasileiro desde 1970.

E em 1990, na Itália, Giorgio Moroder, compositor italiano que ganhou fama pela sua grande relação com os esportes, sendo o responsável por músicas de inúmeros eventos esportivos, entre eles as Olimpíadas de 1984, 1988 e 2008, cantou Un'Estate Italiana, música que retrata o sonho de entrar para o "mundo mágico" do futebol. A Alemanha foi a grande campeã da Copa do Mundo, depois de bater a Argentina na final, disputada em Roma.