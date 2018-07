Relembre cinco golaços de Neymar após pintura deste domingo

Neste domingo, Neymar novamente surpreendeu o mundo com sua técnica e capacidade de improviso. No jogo contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro recebeu na área, deu um chapéu de costas no marcador e emendou de primeira para anotar um gol antológico, que entrou para a lista dos mais bonitos de sua carreira. Relembre outros cinco tentos do atacante para aplaudir de pé!

Barcelona 3 x 0 Villarreal - 9 de novembro de 2015 - Campeonato Espanhol

Brasil 3 x 0 Japão - 15 de junho de 2013 - Copa das Confederações (concorrente ao Prêmio Puskás)

Santos 3 x 1 Internacional - 7 de março de 2012 - Copa Libertadores (concorrente ao Prêmio Puskás)

Santos 4 x 5 Flamengo - 27 de julho de 2011 - Campeonato Brasileiro (vencedor do Prêmio Puskás)

Santo André 1 x 2 Santos - 4 de fevereiro de 2010 - Campeonato Paulista (concorrente ao Prêmio Puskás)