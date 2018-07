Relembre os 5 atletas mais polêmicos de Corinthians e Palmeiras

No próximo domingo, Corinthians e Palmeiras disputarão uma vaga na final do Campeonato Paulista deste ano. A rivalidade entre alvinegros e alviverdes já dura 346 partidas e 98 anos. O próximo Dérbi Paulista será apenas o segundo na nova casa corintiana.

A rivalidade entre os dois times da capital paulista ficou mais acirrada entre 1993 e 2000, quando estiveram envolvidos em finais de Paulistão, Brasileiro e duas fases eliminatórias de Libertadores. Nessa época ficaram comuns as provocações entre os jogadores. Confira lista com os cinco corintianos e palmeirenses que mais mexiam com os nervos dos adversários e dos torcedores.