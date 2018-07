Relembre os autores dos 'gols do título' do Campeonato Brasileiro

Neste domingo, sob uma chuva intensa no Mineirão, Éverton Ribeiro subiu de cabeça na pequena área, após levantamento de Willian, para entrar para a história. Ele marcava o gol do tetracampeonato do Cruzeiro e ingressava no seleto hall dos 'heróis' do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Apenas o Corinthians, que foi campeão perdendo para o Goiás por 3 a 2 em 2005 e empatando com o Figueirense em 0 a 0 em 2011, não teve o prazer de comemorar o gol 'derradeiro'. Relembre, desde 2003, quem marcou o gol do título em cada edição do Brasileirão.