Relembre os sete jogos cruciais que minaram o São Paulo de Fernando Diniz

A situação difícil do São Paulo na Copa Libertadores voltou a colocar pressão sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz. A derrota sofrida para a LDU, em Quito, na terça-feira, foi a oitava no ano e deixou o time perto de mais uma eliminação. Porém, o processo de insatisfação da torcida e de cobranças internas no clube sobre o trabalho do treinador começou há alguns meses, após tropeços iniciais na temporada.

Atuações ruins no Brasileirão, eliminação no Campeonato Paulista e até a repercussão ruim pela saída do atacante Alexandre Pato têm deixado o treinador mais pressionado no cargo. Para relembrar os motivos dessa situação tensa nos bastidores do clube do Morumbi, o Estadão relembra resultados ruins em 2020 que deixaram o São Paulo em momentos de crise.

Santo André 2x1 São Paulo - 9/2/2020

A primeira derrota do time no ano foi logo no início do Campeonato Paulista. Fora de casa e em campo pesado, a equipe criou pouco e foi prejudicada pela arbitragem. O Santo André chegou ainda a fazer 2 a 0 antes do intervalo, mas Daniel Alves diminuiu, de falta.

Binacional 2x1 São Paulo - 5/3/2020

Depois da pré-temporada e dos jogos iniciais pelo Campeonato Paulista, a equipe finalmente estreou na Libertadores a quase 4 mil metros de altitude. Contra o frágil Binacional, em Juliaca, o São Paulo saiu na frente com Alexandre Pato e perdeu muitos gols no primeiro tempo. Na etapa final, a falta de fôlego pesou e a equipe da casa virou para 2 a 1. O revés prejudicou muito a campanha são-paulina na fase de grupos.

São Paulo 2x3 Red Bull Bragantino - 23/7/2020

Após viver bom momento até março, o São Paulo parou por causa da pandemia do novo coronavírus e retomou o calendário ao receber no Morumbi o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista. Falhas defensivas e uma falta de ritmo custaram a derrota. O resultado serviu como um alerta de que o time não estava mais em tão bom momento quanto parecia.

São Paulo 2x3 Mirassol - 29/7/2020

Na maior decepção do ano, o time deu adeus ao Campeonato Paulista em pleno Morumbi. O adversário precisou remontar o elenco após ter a saída de vários jogadores durante a quarentena e contou com um reforço de última hora. O atacante Zé Roberto foi inscrito na véspera, viajou para São Paulo no dia do jogo e marcou dois gols na partida que decretou a queda são-paulina nas quartas de final.

Atlético-MG 3x0 São Paulo - 3/9/2020

Depois de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi ao Mineirão enfrentar o Atlético-MG confiante de que poderia construir um momento mais positivo na temporada. Mas se decepcionou. Após perder muitas chances de gol e errar bastante na saída de bola, o time levou 3 a 0, não aguentou o ritmo da equipe do técnico Jorge Sampaoli e voltou para casa com mais uma derrota.

São Paulo 2x2 River Plate - 17/9/2020

No jogo contra o atual vice-campeão da Copa Libertadores o São Paulo sabia que teria no Morumbi uma espécie de confronto direto por vaga nas oitavas de final. Mas mesmo diante de um adversário que não tinha um jogo oficial há seis meses e poderia estar fora do ritmo o São Paulo não se impôs. A equipe argentina jogou melhor e só não ganhou porque marcou dois gols contra.

LDU 4x2 São Paulo - 22/9/2020

O time tricolor foi à altitude de Quito, no Equador, sob pressão para conseguir uma vitória e sair do sufoco na Copa Libertadores. Com mais erros de posse de bola e desorganizado, o time levou três gols só no primeiro tempo. Depois até conseguiu uma reação, poréma derrota por 4 a 2 complicou de vez tanto a situação da equipe na competição como a pressã sobre Fernando Diniz.