Relógios que CBF deu a dirigentes serão doados pela Fifa a ONG O Comitê de Ética da Fifa anunciou nesta quinta-feira que doará a uma ONG 48 relógios de luxo que a CBF deu de presente para executivos do futebol mundial às vésperas da Copa do Mundo do ano passado. Os relógios, fabricadas por uma das patrocinadoras da entidade brasileira, causou polêmica antes do Mundial e quase gerou uma punição aos dirigentes nacionais.