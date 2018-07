Remanescente de 2009, Cleiton Xavier faz alerta sobre título

O meia Cleiton Xavier era um dos destaques do Palmeiras de Muricy Ramalho que liderou 17 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2009, mas acabou perdendo o título nas rodadas finais para o Flamengo. A partir dessa experiência, o meia de 33 anos controla a ansiedade para a título deste ano. “O nosso grupo é muito bom de trabalhar e nós estamos bem focados. Ainda faltam quatro rodadas e muita coisa pode acontecer. Eu jogava na equipe em 2009 e sei bem que o campeonato é duro. Se vacilar, o objetivo pode escapar”, disse Cleiton.

Em 2009, o Palmeiras enfrentou uma crise técnica exatamente nas rodadas finais. A equipe liderava o torneio até a 33ª rodada. Na 34ª perdeu para o Fluminense e caiu para o segundo lugar. Na 35ª rodada, a equipe empatou com o Sport e acabou para terceiro. Na rodada seguinte tropeçou no Grêmio e ficou em quarto. Terminou o torneio em quinto lugar. Além de Cleiton Xavier, a equipe tinha Diego Souza, hoje no Sport, o lateral colombiano Pablo Armero, o volante Souza, o lateral Wendell, entre outros.

Na edição atual, Cleiton se destaca por atuações importantes em momentos decisivos. Autor do gol na vitória sobre o Inter, domingo, ele teve participação direta na conquista de 15 pontos. O jogador já havia decidido o clássico contra o arquirrival Corinthians, pela 7ª rodada, no Allianz Parque, ao marcar o único gol do jogo. Contra o Santa Cruz, pela 9ª rodada, Cleiton Xavier deu duas assistências na vitória de 3 a 1, em casa.

Já no triunfo sobre o Vitória, por 2 a 1, pela 19ª rodada, o meia fez o segundo. Contra o Santa Cruz, no Arruda, pela 28ª rodada, Cleiton saiu do banco de reservas e, com um belo passe, achou Roger Guedes dentro da área para definir o placar em 3 a 2 para o Palmeiras. “Fico feliz em ver que estou ajudando os companheiros e conseguindo ser importante em um campeonato tão difícil como o Brasileiro”, diz o palmeirense.