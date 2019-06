Remanescente de derrota para Venezuela, Daniel Alves elogia evolução do adversário

A Venezuela sempre foi um adversário de pouco assustar a seleção brasileira, mas um jogador do elenco atual tem lembranças ruins e um cuidado especial ao se encontrar com o adversário. O lateral-direito Daniel Alves estava em campo na única derrota da história para o país vizinho e cobra dos colegas uma postura de respeito ao time rival para o novo encontro entre as equipes, marcado para terça-feira, em Salvador, pela Copa América.

Os times se enfrentam na Fonte Nova pela segunda rodada da fase de grupos da competição com amplo favoritismo e condições favoráveis ao Brasil. O time do técnico Tite lidera a chave depois de ter estreado com vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia, no Morumbi, além de se apoiar em um retrospecto histórico muito positivo diante da Venezuela. Em 24 partidas, foram 21 vitórias brasileiras, dois empates e só uma derrota, em 2008.

"A Venezuela está leve, solta e joga sem responsabilidade para esse jogo. Tem uma geração de jogadores jovens e muito promissores. Tem de ser muito respeitada", disse Daniel Alves. Parte do elenco venezuelano foi vice-campeão mundial sub-20 em 2017, na Coreia do Sul, sob o comando do mesmo treinador, o ex-goleiro Rafael Dudamel. "Temos que planejar o jogo muito bem. A Venezuela evoluiu nos últimos anos", comentou.

Em duas Copas Américas recentes, a Venezuela dificultou as partidas com o Brasil. Em 2011, na Argentina, os times empataram sem gols na estreia. Anos depois, no Chile, em 2015, a seleção brasileira derrotou o adversário com dificuldades por 2 a 1, gols de Thiago Silva e Roberto Firmino. Daniel Alves foi titular nos dois encontros, assim como participou da única derrota diante dos venezuelanos.

Em um amistoso realizado nos Estados Unidos, em junho de 2008, a seleção do técnico Dunga levou de 2 a 0 da Venezuela. A única derrota da história teve em campo jogadores como o atacante Adriano, na época no São Paulo, e Alexandre Pato, então jogador do Milan. Do lado venezuelano, só um nome do amistoso de 11 anos atrás deve entrar em campo na Fonte Nova. É o atual capitão do time, o meia Tomás Rincón, de 31 anos, jogador do Torino.