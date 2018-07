Remédio com substância proibida tira Dagoberto de jogo O São Paulo ganhou um desfalque inesperado para sua próxima partida no Campeonato Brasileiro. Para tratar de uma gripe que até o afastou de um treino no início da semana, Dagoberto decidiu tomar um remédio por conta própria. O problema é que a medicação contém uma substância dopante e, por precaução, o atacante foi retirado do jogo contra o Ceará, domingo, em Fortaleza.