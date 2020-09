'Remendado' e em crise, Grêmio enfrenta o Palmeiras preocupado com Gre-Nal

Preocupado com o próximo Gre-Nal pela Copa Libertadores depois de ser derrotado pela Universidad Católica, no Chile, o Grêmio tem de desligar a chave porque enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio não pode se dar ao luxo de priorizar um só campeonato porque não está confortável tanto no Brasileiro como na Libertadores. No torneio nacional, soma 12 pontos e aparece na 13ª colocação, com apenas duas vitórias em nove jogos.

Leia Também Artilheiro aos 39 anos, Nenê se surpreende com fase goleadora e planeja ser técnico

Na competição intercontinental, estacionou nos quatro pontos, em segundo lugar, e além de estar colado em Universidad Católica e América de Cali, viu o arquirrival Inter disparar na liderança do Grupo E, com sete pontos. O Gre-Nal está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio.

Apesar dos título gaúcho conquistado em agosto, o time do técnico Renato Gaúcho tem protagonizado atuações ruins e tem sofrido com a pressão da torcida, que foi protestar no desembarque da delegação em Porto Alegre após o revés no Chile.

O treinador reconhece que a fase é ruim, mas diz reiteradamente que não existe crise no clube e que os problemas são os desfalques e a falta de entrosamento provocada por chegadas e saídas de atletas. Ele e o presidente Romildo Bolzan deram entrevista na última sexta-feira para tentar acalmar os ânimos.

"O momento não é bom, mas não é péssimo. Sabemos que temos que melhorar. Um monte de jogadores chegando e jogadores no departamento médico. Não vai ser da noite para o dia. Mas falar que tem crise? Tem que melhorar, não está bem, mas não está péssimo", ressaltou Renato Gaúcho.

Para piorar, o treinador tem uma lista grande de desfalques. Maicon, Jean Pyerre, Pepê, Victor Ferraz, Guilherme Guedes, Kannemann e Pedro Geromel estão machucados. Luiz Fernando está suspenso. Geromel foi o último a se machucar. Ele sentiu dores musculares na partida em Santiago e ainda se sabe quando tempo vai ficar parado. Sem ele e Kannemann, a zaga será totalmente reserva.

Por outro lado, a tendência é que Everton, fora do compromisso na Libertadores por conta de uma gripe, volte a ficar disponível. Recém-chegado do Palmeiras, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa pode estrear contra o ex-time. Além das inúmeras baixas, é possível que Renato preserve alguns atletas pensando no Gre-Nal da Libertadores. Com isso, nomes como Rodrigues, Darlan e Ferreira podem ganhar uma oportunidade.