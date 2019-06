Remo aproveita tropeço do Juventude para assumir liderança do Grupo B da Série C

Antes da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C começar neste sábado com cinco jogos, Juventude e Remo estavam empatados na liderança do Grupo B, mas os gaúchos levavam a melhor nos critérios de desempate. A ponta, porém, mudou de dono.

O agora vice-líder Juventude estacionou nos 12 pontos ao perder para o Tombense, por 1 a 0, no interior mineiro, e viu o Remo chegar aos 15 com a vitória suada sobre o Volta Redonda, por 2 a 1, em Belém.

O triunfo sobre o Juventude fez o Tombense subir para o quinto lugar com os mesmos nove pontos do Volta Redonda, que está em quarto lugar devido ao saldo de gols (3 contra -1).

Na terceira colocação, com dez pontos, o São José entrou no G4 após vencer o Boa, por 2 a 0, em Porto Alegre. Já o Paysandu caiu para o sexto lugar ao empatar com o lanterna Atlético Acreano, por 1 a 1, em Rio Branco.

No único jogo válido pelo Grupo A disputado neste sábado, o Imperatriz venceu o ABC, por 4 a 2, em Natal, e subiu para a quinta colocação, com oito pontos. O time potiguar estacionou nos quatro e amarga a lanterna.

Confira os jogos da sétima rodada da Série C:

SÁBADO

ABC 2 x 4 Imperatriz

São José 2 x 0 Boa Esporte

Remo 2 x 1 Volta Redonda

Atlético-AC 1 x 1 Paysandu

Tombense 1 x 0 Juventude

DOMINGO

18h - Santa Cruz x Confiança

Botafogo-PB x Globo

Ypiranga x Luverdense

SEGUNDA-FEIRA

20h - Sampaio Corrêa x Náutico

Ferroviário x Treze