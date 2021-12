Remo bate Vila Nova nos pênaltis, fatura Copa Verde e garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

O Remo é o mais novo campeão da Copa Verde. Após empatar em 0 a 0 no tempo normal dos confrontos de ida e volta, o time paraense superou o Vila Nova nos pênaltis por 4 a 2, neste sábado, no Estádio Baenão.

Este é o primeiro título do clube na competição regional. A importância vai além do que apenas um título. Com a conquista, o Remo está garantido na terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Com isso, os cofres serão abastecidos com, aproximadamente, R$ 1,7 milhões.

A conquista é tão significativa que torcedores invadiram o gramado após o resultado final. O presidente do clube, Fábio Bentes, foi às lágrimas ao lado dos seus atletas. O triunfo, entretanto, veio no sufoco. Os dois times empataram sem gols no duelo de ida, realizado na última quarta-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia.

A etapa inicial da primeira parte da decisão não contou com grandes emoções e o mesmo se repetiu na volta dos vestiários. A maior chance do jogo foi do Vila Nova, que acertou uma bola na trave aos 32 minutos. No rebotes, o goleiro do Remo evitou o pior.

A partida foi para as penalidades e os dois adversários começaram acertando suas primeiras cobranças. O primeiro erro veio dos pés de André Krobel, que parou no goleiro Vinicius. Marlon, na sequência, garantiu o Remo à frente. Depois, novamente Vinicius bloqueou a batida de Johnatan Cardoso. Restou ao Remo apenas marcar a quarta cobrança e correr para os braços da torcida.