Remo, Brasiliense e Anapolina garantem vaga na Série D

Pelo Grupo A2, o Remo precisava de uma simples vitória para confirmar a vaga neste domingo. E conseguiu, ao fazer 3 a 2 no River, no Estádio Diogão, em Bragança, no interior paraense. O atacante Val Barreto marcou o gol decisivo já aos 46 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Remo chegou aos 14 pontos, mantendo a liderança da chave, e não pode mais ser ultrapassado pelo terceiro colocado River. No outro jogo do grupo, o Moto Club deixou a segunda vaga encaminhada ao derrotar o Interporto por 4 a 2, ficando com 13 pontos.

No Grupo A5, tudo já está definido. No Estádio Sumaré, em Cachoeiro do Itapemirim (ES), o Brasiliense segurou empate com o Estrela do Norte, por 1 a 1, e garantiu a classificação. Afinal, chegou aos 13 pontos e não pode mais ser ultrapassado.

A Anapolina, terceira colocada com 10 pontos, derrotou o Villa Nova por 2 a 1, fora de casa, também neste domingo, e teria como adversário o Itaporã na próxima rodada. Mas, como o time do Mato Grosso do Sul desistiu da disputa do torneio, o time goiano vencerá a partida por W.O. e chegará aos 13 pontos, um a mais que o vice-líder Estrela do Norte, que não joga mais.

Mesmo sem entrar em campo, o Penapolense ficou feliz neste domingo. Com os resultados do Grupo A8, o time paulista se manteve na zona de classificação da chave e depende apenas de suas próprias forças para se classificar à próxima fase.

No Grupo A8, o Metropolitano ficou no 1 a 1 com o líder e já classificado Londrina, em Blumenau, e está em terceiro lugar, com nove pontos. Tem a mesma pontuação do Penapolense, que, no entanto, leva vantagem nos critérios de desempate.

Confira os resultados deste domingo:

Remo 3 x 2 River

Santos-AP 2 x 0 Atlético-AC

Campinense 1 x 0 Central

Estrela do Norte 1 x 1 Brasiliense

Porto 1 x 1 Confiança

Pelotas 3 x 1 Boavista

Baraúnas 2 x 0 Jacuipense

Villa Nova 1 x 2 Anapolina

Interporto 2 x 0 Moto Club

Maringá 3 x 1 Guarani-SC

Metropolitano 1 x 1 Londrina

Genus 2 x 2 São Raimundo