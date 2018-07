Remo e Caldense confirmam favoritismo e estão nas quartas de final da Série D

Como tinha perdido no Tocantins por 1 a 0, o Remo fez o dever de casa no estádio Mangueirão, em Belém, e ganhou do Palmas por 3 a 0, revertendo assim o resultado da partida de ida. O clube paraense teve uma atuação tranquila e definiu a classificação logo no primeiro tempo com gols de Kiros, duas vezes, e Eduardo Ramos.

A classificação da Caldense, por sua vez, foi mais apertada. O clube mineiro, que tinha empatado em casa por 1 a 1, venceu o Rio Branco no jogo de volta, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), por 1 a 0. O gol salvador de Paulo Moraes saiu logo no início e o time mineiro avançou na competição.

MAIS CINCO - Os outros cinco times classificados serão conhecidos neste domingo. Outro paulista pode confirmar a sua vaga em casa. É o São Caetano-SP, que já fez 3 a 0 sobre o Coruripe-AL, em Alagoas, e agora vai enfrentá-lo no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), podendo até perder por 2 a 0.

O Central-PE tenta reverter o resultado elástico (4 a 0) contra o Lajeadense-RS, enquanto que o Ypiranga-RS mede forças diante do Rio Branco-AC. Na primeira partida, o clube gaúcho venceu por 1 a 0.

Nos demais, o Estanciano-SE, que venceu a partida de ida por 2 a 1, visita o River-PI e o Operário-PR pega o Campinense-PB. O clube paranaense tem a vantagem pelo resultado de 1 a 0 construído no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Confira a rodada de volta das oitavas de final da Série D:

Sexta-feira

Crac-GO 1 x 0 Botafogo-SP (ida 0 x 3)

Sábado

Remo-PA 3 x 0 Palmas-TO (0 x 1)

Rio Branco-ES 0 x 1 Caldense-MG (1 x 1)

Domingo

16 horas

São Caetano-SP x Coruripe-AL (3 x 0)

Central-PE x Lajeadense-RS (0 x 4)

Ypiranga-RS x Rio Branco-AC (1 x 0)

Campinense-PB x Operário-PR (0 x 1)

17 horas

River-PI x Estanciano-SE (1 x 2)