Remo e Paysandu começam com vitórias na abertura da Série C do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - começou neste sábado com cinco jogos, quatro deles no Grupo B. Destaque para a dupla do Pará, que largou bem. Em casa, o Remo fez 1 a 0 em cima do Boa, enquanto que o Paysandu, também por 1 a 0, ganhou do Ypiranga, no interior do Rio Grande do Sul.

O Volta Redonda também venceu. Com facilidade, em casa, fez 3 a 0 em cima do Atlético Acreano. O único empate aconteceu entre Tombense e São José-RS, que ficaram no 1 a 1 no interior de Minas Gerais.

Pelo Grupo A, o Imperatriz fez 2 a 0 em cima do Globo-RN, no Maranhão, e fica sozinho na liderança. Mesmo porque os outros jogos ainda serão disputados pela primeira rodada.

Quatro jogos acontecerão neste domingo e outro na segunda-feira. O regulamento prevê turno e returno dentro de cada grupo, em um total de 18 rodadas. Os quatro melhores avançam às quartas de final para depois fazer os cruzamentos em jogos de ida e volta. Os semifinalistas vão garantir o acesso à Série B.

Confira a 1.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Tombense-MG 1 x 1 São José-RS

Volta Redonda-RJ 3 x 0 Atlético Acreano-AC

Ypiranga-RS 0 x 1 Paysandu-PA

Imperatriz-MA 2 x 0 Globo-RN

Remo-PA 1 x 0 Boa-MG

Domingo

16 horas

Confiança-SE x Sampaio Corrêa-MA

17 horas

Botafogo-PB x Ferroviário-CE

Luverdense-MT x Juventude-RS

18 horas

ABC-RN x Náutico-PE

Segunda-feira

20 horas

Santa Cruz-PE x Treze-PB