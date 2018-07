Remo goleia o Juazeirense e acaba com jejum, mas segue lanterna da Série C

O Remo-PA voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - depois de sete rodadas. Nesta sexta-feira, na abertura da 12.ª rodada, ganhou do Juazeirense-BA por 3 a 0, no estádio Mangueirão, em Belém. Até então não tinha vencido por três gols de diferença na competição.

Apesar do triunfo, o Remo ainda não conseguiu deixar a lanterna do Grupo A, agora com 11 pontos. Tem um a menos que o próprio Juazeirense e ambos continuam na zona de rebaixamento. O time baiano não vence agora há seis jogos.

Com o técnico João Nasser Neto, o Netão, como interino no lugar de Artur Oliveira, o Remo começou bem consciente e fez seus gols com Isac, de cabeça, aos 15, e Rodriguinho, aos 40 minutos. No segundo tempo, o ritmo caiu, mesmo assim o time paraense marcou o terceiro gol com Gabriel Lima, aos 24.

Na próxima rodada, a 13.ª, os dois times entram em campo no dia 8 de julho, domingo, fora de casa. O Remo vai pegar o Santa Cruz-PE, no Recife, enquanto que o Juazeirense vai medir forças contra o Globo-RN, em Ceará-Mirim (RN).

Confira a 12.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Remo-PA 3 x 0 Juazeirense-BA

Sábado

15h30

Tombense-MG x Luverdense-MT

16 horas

Bragantino-SP x Joinville-SC

16h30

Cuiabá-MT x Botafogo-SP

18 horas

Náutico-PE x Atlético Acreano-AC

20 horas

Salgueiro-PE x Globo-RN

Domingo

15h30

Operário-PR x Tupi-MG

Ypiranga-RS x Volta Redonda-RJ

17 horas

Confiança-SE x Botafogo-PB

ABC-RN x Santa Cruz-PE