Remo vence a primeira e Caldense está com 100% na Série D do Brasileiro A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - começou neste sábado com três jogos e o Remo-PA conseguiu a sua primeira vitória, derrotando o campeão acreano, o Rio Branco, por 1 a 0. A Caldense-MG segue com 100% de aproveitamento ao bater a Aparecidense-GO e o Comercial-MS segue sem pontuar.