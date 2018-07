Remo vence Operário no Paraná e fica perto de voltar à Série C após sete anos

Esta foi a primeira derrota do atual campeão paranaense no Estádio Germano Kruger na competição. E o resultado deixou o time do Pará a um passo do acesso à Série C, competição que não disputa desde 2008. O único gol da partida foi marcado, de cabeça e contra, por Alemão, aos 43 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Remo joga pelo empate na partida de volta, marcada para 18 de outubro no Estádio Mangueirão, em Belém. O Operário, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o tão sonhado acesso. Um triunfo pelo placar mínimo, faz com que a vaga seja decidida na disputa de pênaltis. O Operário não disputa a Série C desde 1993.

A partida abriu as quartas de final. No domingo, Botafogo e São Caetano fazem o duelo paulista no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Enquanto isso, a Caldense pega o Ypiranga e o River recebe o Lajeadense. Esses dois jogos serão disputados na segunda-feira.