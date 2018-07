Remo volta ao G-4 com vitória e Sampaio Corrêa é o 1º classificado na Série C

Com o apoio de quase 20 mil torcedores no Mangueirão, em Belém, o Remo venceu por 2 a 1 o Botafogo-PB, neste domingo, e voltou a integrar o G4, a zona de classificação à próxima fase, do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Outros três jogos foram disputados, neste domingo, pela 15ª rodada e deixaram o primeiro clube garantido na segunda fase: o Sampaio Corrêa.

O time do Maranhão lidera com 28 pontos e nas últimas rodadas vai ocorrer o confronto entre Remo e Salgueiro, e, em tese, somente um poderia superá-lo.

A vitória do Remo o deixou em quarto lugar com 21 pontos, atrás de Fortaleza (23), CSA (27) e Sampaio Corrêa (28 pontos). Contou também com a derrota do Salgueiro, por 1 a 0, diante do Cuiabá, dentro da Arena Pantanal, no Mato Grosso.

O Salgueiro é o quinto colocado, com 20, e o Cuiabá é o sexto, com 19. Depois aparece o Botafogo-PB, com 17. Na briga contra o descenso, o Moto Club foi até Arapiraca e ganhou por 1 a 0 do ASA, lanterna com 12. O Moto Club tem os mesmos 16 pontos do Confiança, o penúltimo colocado.

Pelo Grupo B só Ypiranga-RS e Volta Redonda empataram por 3 a 3 em Volta Redonda em Erechim. O time gaúcho se manteve em terceiro lugar, com 22 pontos, enquanto a equipe fluminense atingiu os mesmos 21 pontos de Botafogo-SP e Joinville. A briga por vaga promete ser intensa nas últimas três rodadas. São Bento e Tupi têm 26 pontos e parecem com maiores chances de classificação.

Confira os jogos da 15.ª rodada da Série C:

Sexta-feira

São Bento 2 x 0 Joinville

Sábado

Macaé 3 x 2 Botafogo-SP

Confiança 2 x 0 CSA-AL

Bragantino 1 x 1 Tombense

Tupi 1 x 0 Mogi Mirim

Sampaio Corrêa 2 x 0 Fortaleza

Domingo

Ypiranga-RS 3 x 3 Volta Redonda

ASA 0 x 1 Moto Club

Remo 2 x 1 Botafogo-PB

Cuiabá 1 x 0 Salgueiro-PE