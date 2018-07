Remy troca Olympique de Marselha pelo lanterna do Campeonato Inglês

LONDRES - O Queens Park Rangers anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante francês Loic Remy, que estava no Olympique de Marselha. O jogador chega ao clube para tentar ajudá-lo a se recuperar no Campeonato Inglês e evitar o rebaixamento para a segunda divisão.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pelos clubes. Remy, de 26 anos, assinou contrato por quatro temporadas e meia com o Queens Park Rangers, que está na lanterna do Campeonato Inglês.

A expectativa era de que Remy se transferisse para o Newcastle, pois a proposta do clube havia sido aceita, mas o francês acabou indo para o Queens Park Rangers após receber uma oferta salarial mais vantajosa.

Remy já disputou 17 partidas pela seleção francesa, com quatro gols marcados. O atacante deve ter condições de fazer a sua estreia pelo Queens Park Rangers neste sábado, quando a equipe vai enfrentar o West Ham, fora de casa, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.