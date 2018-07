Renan diz estar pronto para estrear com a camisa do Corinthians

SÃO PAULO - Apesar de lamentar a lesão do titular Julio Cesar, o goleiro Renan afirmou estar pronto para estrear com a camisa do Corinthians, domingo, diante do Cruzeiro. "Infelizmente o Julio teve a lesão, a oportunidade apareceu e, como eu vinha trabalhando, terei a chance", declarou o reserva, nesta quinta-feira.

"Não quero entrar na vaga de ninguém por motivo de lesão. A gente fica chateado, mas tem que ser. Infelizmente, minha oportunidade apareceu com a lesão do Julio, mas temos um jogo complicado contra o Cruzeiro e vamos torcer para que o Julio se recupere o mais rápido possível", completou. Julio Cesar sofreu uma luxação no dedo mínimo da mão esquerda durante o jogo contra o Botafogo, na quarta, e ficará afastado por até quatro semanas.

Renan, porém, não escondeu o desejo de se tornar titular do líder do Brasileirão. E disse buscar repetir a boa passagem pelo Avaí. "O Corinthians está muito bem servido de goleiros, comigo ou com o Julio. É uma briga sadia, mas com uma relação muito sincera. Minha oportunidade está sendo dada. No Avaí eu passei uma história muito linda, me deixou marcado, conseguimos muitos objetivos. Mas meu pensamento agora é no Cruzeiro", afirmou.

O reserva comentou ainda que já teve uma conversa com Julio Cesar sobre os próximos jogos do time. "Falamos no vestiário, dentro de campo ainda. A gente conversou, ele passou tranquilidade para mim, falou tudo que tinha de falar. Estou tranquilo, preparado. Que venha o Cruzeiro", disse Renan.