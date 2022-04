Renan faz contra e a favor e salva Red Bull Bragantino de derrota para Juventude

Com direito a gol contra e gol salvador do zagueiro Renan, ex-Palmeiras, o Red Bull Bragantino buscou o empate por 2 a 2 diante do Juventude nos minutos finais da noite desta segunda-feira, no estádio Alfredo Jaconi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Juventude chegou ao sexto jogo seguido de invencibilidade em seu estádio, cinco pelo Campeonato Gaúcho e um pelo Brasileirão, no entanto, viu a vitória escapar no fim, melhor para o Red Bull Bragantino, que leva um ponto importante conquistado fora de casa para o interior de São Paulo.

O Juventude começou o jogo com as linhas altas, buscando sufocar o Red Bull Bragantino. Capixaba até tentou surpreender, mas Cleiton fez a defesa. No entanto, foi a equipe visitante que saiu na frente do marcador. Aos 11 minutos, Lucas Evangelista arriscou de fora da área, Miguel desviou de cabeça e mandou no fundo das redes.

O atleta de apenas 19 anos mostrou muita maturidade no meio de campo do Red Bull Bragantino, mas o Juventude não cedeu, foi para cima e buscou o empate aos 29 minutos. Rodrigo Soares levou a melhor na disputa com Ramon e cruzou. Renan, que fazia sua estreia com a camisa do time do interior de São Paulo, deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino voltou mais ligado e começou a arriscar para se colocar à frente do marcador. Na melhor das oportunidades, Praxedes recebeu de Bruno Tubarão e mandou rente ao gol. A resposta do Juventude foi aos 23 minutos. Óscar Ruíz aproveitou a sobra para marcar 2 a 1.

Atrás de seus respectivos objetivos, ambos os técnicos fizeram as cinco mudanças, mas Maurício Barbieri levou a melhor. O Red Bull Bragantino teve forças para buscar o empate aos 43 minutos, em reviravolta do zagueiro Renan, que foi do inferno ao céu em sua estreia. O defensor recebeu de Hyoran e cabeceou para o gol. A bola ainda bateu em Thalisson antes de entrar.

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o América Mineiro no sábado, às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). No domingo, às 18h, o Red Bull Bragantino recebe o Atlético Goianiense, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 2 RED BULL BRAGANTINO

JUVENTUDE - César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda (Thalisson Kelven), Rafael Forster e Busanello; Yuri Lima (Darlan), Jadson e Chico (Edinho); Capixaba (Óscar Ruíz), Ricardo Bueno (Pitta) e Paulinho Moccelin. Técnico: Eduardo Baptista.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Realpe, Renan e Ramon; Lucas Evangelista, Praxedes (Hyoran) e Miguel (Jadsom Silva); Carlos Eduardo (Sorriso), Alerrandro (Ytalo) e Bruno Tubarão (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Miguel, aos 11, e Renan, contra, aos 29 minutos do primeiro tempo. Óscar Ruíz, aos 23, e Renan, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Paulo Miranda, Rafael Forster, Yuri Lima e William Matheus (Juventude); Alerrandro, Cleiton, Jadsom Silva, Miguel e Realpe (Red Bull Bragantino).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).