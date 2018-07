Renan fica com sensação de dever cumprido no Botafogo

Desde que Jefferson foi para a seleção, Renan foi titular do Botafogo em quatro partidas, sem sofrer uma derrota sequer - foram vitórias sobre Grêmio e São Paulo e empates com Atlético-GO e Bahia. Ele sabe, porém, que é o reserva da posição no Botafogo e está resignado por ir para o banco com o retorno do companheiro.

"Estava torcendo para o Brasil ir até a final mais do que todo mundo, mas não deu (risos)", brincou Renan, antes de falar sobre a chance que teve como titular. "Consegui aproveitar as oportunidades e fazer meu melhor. Acredito que passei tranquilidade e segurança, fiz meu papel e ajudei", completou o jovem goleiro de 22 anos.

"Fica aquele gostinho de quero mais, porém é natural, assimilo bem. Jefferson voltando e podendo atuar, o titular é ele. Estou aqui para buscar meu espaço e mostrar que também posso jogar", explicou Renan. "Fico muito feliz pela sequência de jogos que fiz e por o time não ter perdido. Espero ter mais oportunidades."

Apesar do possível retorno de Jefferson, o Botafogo pode ficar sem o zagueiro Fábio Ferreira para enfrentar o Corinthians. Com dores na perna direita, ele foi poupado no treino desta segunda-feira e será reavaliado nesta terça para saber se pode jogar na quarta. Se não tiver condições, Gustavo deve entrar no time.