Renan Fonseca chega ao Botafogo sem temer a concorrência na zaga

Um dos muito jogadores contratados pelo Botafogo para a temporada 2015, o zagueiro Renan Fonseca deverá enfrentar forte concorrência por uma vaga de titular. Afinal, o clube reforçou a sua zaga com as chegadas de Alisson, Roger Carvalho e Diego Giaretta, além de ter mantido Dankler e Igor Rabello. O jogador, porém, não teme a disputa e avaliou, durante a sua apresentação oficial, que todos estão no mesmo nível.

"O Botafogo contratou bastante zagueiros, não tem nada definido e todos estão no mesmo nível, brigando por posição. quero jogar, crescer junto com o Botafogo e dar continuidade no trabalho para ajudar o Botafogo da melhor forma possível", afirmou Renan Fonseca.

No ano passado, o zagueiro disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz. E ele espera ajudar o Botafogo com a sua experiência na disputa da divisão de acesso. "O Botafogo está acostumado a jogar a primeira divisão e a segunda é diferente. Disputei ano passado, é outro campeonato, mais truncado e com muita marcação. Ter disputado a Série B vai me ajudar bastante sim", disse.