Renan Fonseca diz confiar em permanência no Botafogo para 2016

"Estamos conversando e espero que no futuro tenhamos uma definição. A expectativa é de continuar e vamos ver o melhor para ambas as partes", declarou o defensor, que admitiu interesse de outros times. "Quando se tem um ano positivo como esse é normal que aconteça a valorização e especulações de outras equipes."

Mesmo sem estar garantido no time para a próxima temporada, Renan já opina sobre o elenco de 2016. "Não sei como será ano que vem e tenho a expectativa que se mantenha uma base. Que cheguem jogadores dentro do perfil do grupo para que o Botafogo faça uma Série A segura."

Um dos líderes do grupo, o zagueiro se diz preocupado com a manutenção do elenco porque acredita que a força do grupo foi fator determinante para o retorno à primeira divisão. "A relação entre os jogadores sempre foi um fator positivo. A união de todos aqui fez a diferença o ano todo. Todos são amigos e se ajudam dentro e fora de campo."

Para o zagueiro, a palavra que define o desempenho do Botafogo na Série B é "merecimento". "Tivemos a melhor defesa, o melhor ataque e permanecemos no G4 durante todo o campeonato. O time começa com um craque no gol e para frente tem um time operário. Nossa equipe é muito compactada e com todos criando chances de gol", afirmou, ao fazer uma avaliação geral da equipe nesta temporada.