Renan Fonseca enaltece defesa do Botafogo neste início de ano

Terceiro colocado no Campeonato Carioca, com 10 pontos em 12 disputados, o Botafogo tem conseguido associar um ataque efetivo com uma defesa sólida. Nas quatro partidas disputadas até o momento na competição, o time marcou oito gols e sofreu apenas dois. Titular da equipe, o zagueiro Renan Fonseca enalteceu o bom momento defensivo e dividiu o crédito com o goleiro Jefferson e até mesmo com os atacantes do time.

"A equipe vem passando por uma reformulação e todos estão se conhecendo. O sistema defensivo começa desde lá da frente e isso vem nos ajudando a sofrer poucos gols", considerou. "Quando nós damos uma vacilada, o que é normal no começo, chega no Jefferson e ele acaba fazendo grandes defesas."

Renan Fonseca insistiu na importância do time contar com Jefferson, que foi titular da seleção brasileira com Dunga na temporada passada. "Atrás, a maior referência sempre será o Jefferson. Isso acaba tirando um peso das nossas costas e esperamos estar entrosados para sofrer o menor número de gols", destacou o zagueiro.

"Antes de vir para o Botafogo eu tinha um certo receio de como ia ser jogar com um jogador do nível do Jefferson, mas logo que eu cheguei aqui eu tive uma boa surpresa. É um cara simples, que conversa bastante e chama a responsabilidade", considerou Renan Fonseca.