Renan Fonseca exalta elenco do Botafogo, mas diz: 'Jefferson é o craque' O Botafogo lidera a Série B do Campeonato Brasileiro e se aproxima a cada rodada da elite nacional com um elenco parelho, sem grandes nomes. A única exceção fica por conta do goleiro da seleção brasileira Jefferson. E os próprios companheiros veem o arqueiro como "craque".