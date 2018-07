Renan lembra grande atuação e festeja volta a Macaé pelo Botafogo A volta a Macaé para enfrentar o time do interior do Rio no próximo sábado, pela Série B, traz boas lembranças ao goleiro Renan. No início do ano, após nove meses sem entrar em campo, ele recebeu a sua primeira oportunidade na temporada e foi decisivo para assegurar a magra vitória por 1 a 0 sobre a Cabofriense, pelo Campeonato Carioca, ao realizar grandes defesas. Renan recorda com carinho daquele boa atuação e espera voltar a ajudar o time no próximo fim de semana.