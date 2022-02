Renan Lodi brilha com 2 gols e Atlético de Madrid vence Celta no Espanhol

O brasileiro Renan Lodi foi o herói da vitória do Atlético de Madrid por 2 a 0 sobre o Celta Vigo no fim de tarde deste sábado. O lateral-esquerdo voltou a ter grande atuação e marcou os dois gols da vitória do time de Madrid, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, que aconteceu no estádio Wanda Metropolitano.

O resultado é fundamental para o Atlético de Madrid, que disputa ponto a ponto uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. O time de Diego Simeone chega a 45 pontos, três a mais que o Barcelona, que tem dois jogos a menos. No momento, o Atlético é o quarto colocado e o Barcelona é o quinto. O Celta Vigo tem 32 pontos e está no meio da tabela, em 10º.

Sonhando com uma vaga na Copa do Mundo de 2022, a boa fase é importantíssima para Renan Lodi, que ficou de fora da última convocação da seleção por não estar completamente vacinado contra a covid-19. O lateral já havia feito grande atuação no meio de semana contra o Manchester United, com direito a uma assistência no lance do gol do Atlético. O também brasileiro Thiago Galhardo, ex-Internacional, também esteve em campo neste sábado, pela equipe do Celta.

O fim de semana de futebol na Europa tem sido palco para diversas manifestações de apoio à Ucrânia pela guerra com a Rússia que eclodiu no país no começo da semana. O estádio Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid, passou as horas anteriores ao jogo deste sábado iluminado com as cores da bandeira da Ucrânia e com a mensagem "Parem a guerra".

Muita disputa e entrega dos dois times marcaram o primeiro tempo. Sólida, a zaga do Atlético foi bem para anular o Celta. Na melhor chance dos visitantes, Denis Suárez recebeu passe de frente para o gol, finalizou de primeira e a zaga do Atlético conseguiu bloquear o chute para impedir o gol.

O Atlético chegou a assustar com Angel Correa, que tentou chute de fora da área, defendido pelo goleiro do Celta. O time da casa abriu o placar aos 35 minutos com gol brasileiro. Renan Lodi recebeu ótimo lançamento de Kondogbia dentro da área, fez o domínio, balançou na frente da marcação e finalizou rasteiro no cantinho para fazer 1 a 0.

O Atlético de Madrid conseguiu administrar bem o resultado no segundo tempo e ampliou a vantagem para ter mais tranquilidade. Vivendo dia de atacante, Renan Lodi marcou mais um gol aos 25 minutos do segundo tempo. O brasileiro recebeu mais um grande lançamento de Kondogbia, nas costas da zaga, e finalizou de primeira, tirando do goleiro. Após o gol, Renan Lodi foi substituído e deixou o campo emocionado, sendo muito aplaudido pela torcida do Atlético.

Após sofrer o segundo gol, o Celta Vigo se escondeu para o jogo e viu o Atlético dominar as ações de ataque do confronto. O goleiro Dituro fez algumas defesas e evitou que o time da casa construísse um placar mais elástico. A vantagem por 2 a 0 para a equipe da casa seguiu até o apito final.

O Atlético de Madrid vai em busca de emendar uma sequência de vitória para não ser ultrapassado pelo Barcelona. O time enfrenta Betis e Cádiz nas duas próximas rodadas do Campeonato Espanhol. O Celta Vigo receberá o Mallorca em casa na próxima partida e, depois, visitará o Villarreal.