Renan Lodi despreza números e se preocupa em 'plantar semente' na Seleção

As estatísticas favoráveis na seleção brasileira não entusiasmam Renan Lodi. Com cinco assistências em 11 partidas disputadas, o lateral-esquerdo prefere focar seu trabalho no coletivo e 'plantar uma semente' no grupo liderado pelo técnico Tite.

"O que eu fiz na seleção é muito pouco perto do que ela representa. Não me preocupo com números, me preocupo em fazer meu trabalho, plantar minha semente. Tenho certeza que fazendo um grande trabalho no meu clube e na Seleção terei oportunidades aqui. Os números vêm como consequência", afirmou, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Renan Lodi destacou a 'briga' leal pela posição com Alex Sandro. "É claro que todos os jogadores gostam de estar jogando, eu não penso diferente, mas a gente está sempre trabalhando forte, nos preparando tanto no clube quanto na Seleção para fazer grandes jogos. Essa disputa entre com o Alex é saudável. É um jogador com o qual me dou muito bem, aprendo muito com ele. Ele jogando ou não, está me motivando. Estou muito feliz pelo meu momento e pelo momento dele também", revelou o titular contra a Venezuela. Ele também entrou no decorrer das partidas contra Peru e Colômbia.

O atleta destacou este rodízio feito pelo treinador. "É o caráter do professor Tite. Todos os jogadores se sentem titulares, ele prepara uma equipe e a outra equipe é igual. Todos pegamos isso dele, estamos preparados para quando tivermos as oportunidades jogarmos da melhor maneira possível."