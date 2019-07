Renan Lodi é oficializado pelo Atlético de Madrid e assina contrato válido por seis anos

O Atlético de Madrid oficializou na noite de domingo a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, do Athletico-PR. O clube espanhol confirmou que o jogador de 21 anos assinou contrato para defender a equipe comandada pelo técnico Diego Simeone por seis temporadas.

O compromisso foi assinado depois de o atleta de ter sido aprovado em exames médicos realizados na clínica da Universidad de Navarra. Por meio de nota publicada no site do seu novo clube, o brasileiro festejou o novo desafio de sua carreira.

"Estou muito feliz de estar aqui e chegar a um grande clube. Muito feliz por poder trabalhar com Simeone, que é um dos melhores treinadores", afirmou Renan Lodi, que já se incorporou ao elenco do Atlético de Madrid que está concentrado na cidade de Los Ángeles de San Rafael, onde iniciará junto com os seus novos companheiros a pré-temporada da equipe nesta segunda-feira.

No final do mês passado, o Athletico-PR já havia anunciado que chegou a um princípio de acordo com o clube espanhol para a transferência de Renan Lodi. O acerto estava pendente da sua formalização definitiva, o que ocorreu neste domingo.

O jogador acumulou 72 partidas pelos profissionais do Athletico, sendo 14 na atual temporada. Marcou cinco gols com a camisa da equipe, sendo dois em 2019. Participou das conquistas do Campeonato Paranaense e da Copa Sul-Americana em 2018.