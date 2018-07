Renan Oliveira cobra 'concentração' no Atlético-MG Depois de golear o Flamengo por 4 a 1, no último sábado, em Sete Lagoas, e fechar a 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento, o time do Atlético-MG voltou aos treinos nesta terça-feira à tarde, na Cidade do Galo, já com as atenções voltadas para a partida do próximo domingo, contra o Palmeiras, em Araraquara (SP). E, apesar de o rival já ter declaradamente desistido de lutar por algum objetivo na competição nacional, o meia Renan Oliveira pediu para os jogadores continuarem com a mesma seriedade apresentada nos últimos jogos.