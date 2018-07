Renan Oliveira prega atenção na estreia do Atlético-MG O meia Renan Oliveira quer evitar surpresas na estreia do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, diante do IAPE, do Maranhão. Nesta terça, véspera do confronto, o jogador pediu concentração e seriedade aos companheiros para a partida que será disputada no Estádio Nhozinho Santos, em São Luis.