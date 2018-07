Renan Oliveira treina entre os titulares no Atlético-MG

Recuperado de uma fadiga muscular, o meia Renan Oliveira voltou a treinar com bola nesta quinta-feira e foi escalado entre os titulares na atividade tática comandada pelo técnico Dorival Júnior. O jogador do Atlético-MG havia sido poupado no treino de quarta.

Nesta quinta, Renan ocupou a vaga de Jackson, que entrou na equipe no decorrer da atividade. Assim, Dorival deixou os titulares com 12 jogadores em campo. Antes da entrada de Jackson, a equipe foi escalada com: Renan Ribeiro; Patric, Réver, Leonardo Silva e Guilherme Santos; Serginho, Fillipe Soutto, Renan Oliveira e Daniel Carvalho; Mancini e Magno Alves.

Durante a segunda parte do treino, o técnico sacou Renan Oliveira, Serginho, Daniel Carvalho e Mancini da equipe. Leleu, Wendel, Giovanni Augusto e Neto Berola foram os substitutos. Os outros jogadores fizeram apenas um trabalho técnico.

O Atlético se prepara para o jogo deste domingo, contra o América-TO, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O time atleticano busca a vitória, e conta com tropeços dos rivais, para terminar na primeira colocação e ter vantagem nas semifinais.

"Vai ser um jogo complicado. O América-TO já mostrou que é uma equipe de qualidade, mas a gente tem o objetivo de se classificar em 1º para ter vantagem nas finais. O nosso objetivo principal é a vitória e vamos buscá-la a todo momento porque essa 1ª colocação seria muito importante", afirmou Renan Oliveira, provável titular no domingo.