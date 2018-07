Renan quer brilhar pelo Corinthians na sua antiga casa

O jogador quer esquecer de vez a sua estreia pelo Corinthians, contra o Cruzeiro, quando tomou um gol de Wallyson quase que do meio-campo. Ele diz estar pronto para voltar a brilhar na Ressacada. "O que tinha de falar sobre o jogo contra o Cruzeiro já foi falado. Agora é esquecer e seguir em frente porque domingo já temos outro jogo complicado. E voltar à Ressacada, o local que abriu as portas do futebol para mim, será muito bom".

No treino desta quinta-feira, Tite não pôde contar com Paulinho e Willian, dois dos destaques da equipe, e que reclamaram de dores musculares. Eles foram substituídos por Edenilson e Alex, respectivamente. Liedson, Alessandro, Ramirez e Julio Cesar também estão no departamento médico e desfalcam o time.

Se Willian e Paulinho não adquirirem condições de jogo até domingo, Tite poderá ter que abandonar o esquema com três atacantes e escalar a mesma equipe que treinou nesta tarde: Renan; Weldinho, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos; Ralf, Edenilson, Alex e Danilo; Jorge Henrique e Emerson.