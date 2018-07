Renan Ribeiro festeja quatro anos no São Paulo: 'Estou orgulhoso'

O goleiro Renan Ribeiro festeja neste sábado a marca de quatro anos no São Paulo e espera brilhar contra a Ponte Preta em Campinas, neste domingo. "Fico feliz e muito orgulhoso em poder completar quatro anos da minha apresentação em um clube como o São Paulo. Uma instituição muito grande, de muito prestígio mundial, e que muitos têm o sonho de defender", disse.

Ele conta que foi através de muito trabalho que conseguiu conquistar seu espaço. "Depois de quatro anos, hoje vivo meu melhor momento, com uma sequência de partidas, e espero que assim possa continuar por muito mais tempo. Isso só me motiva para continuar trabalhando, evoluindo, e em busca de títulos para o clube e para a torcida."

O ano de 2017 tem sido especial para Renan Ribeiro, que conseguiu ter uma boa sequência de partidas, ganhou a confiança de Ceni e virou titular do time, desbancando Sidão, que foi contratado nesta temporada, e Denis, que foi por muitos anos reserva de Ceni quando o treinador era o goleiro e treinador da equipe.

Aos 27 anos, Renan Ribeiro quer manter o ritmo na equipe. "Estamos em uma boa sequência de jogos, com duas vitórias, sendo duas delas sem tomar gol. Foram duas partidas em nossa casa, onde conseguimos impor o nosso jogo. Agora, temos que fazer o mesmo fora. Sabemos da força da Ponte Preta, mas, para buscar as primeiras posições no Brasileiro, é preciso pontuar sempre", completou.