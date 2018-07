Renan Ribeiro se recupera e reforça Atlético-MG

Renan Ribeiro sofreu o problema ainda no aquecimento da vitória sobre o Goiás no último domingo, quando atuou apenas no primeiro tempo. Poupado em boa parte dos treinos desta semana, o goleiro acabou sendo a grande surpresa na lista de jogadores relacionados.

Dorival Júnior, no entanto, terá três importantes desfalques na defesa. O zagueiro Werley não conseguiu se recuperar de lesão no ombro direito e está fora da partida, assim como o seu substituto Lima, com entorse no tornozelo esquerdo. Réver, por sua vez, cumprirá suspensão e também não enfrenta o São Paulo. Assim, Cáceres e Jairo Campos são as únicas opções para o setor.

Confira os jogadores relacionados no Atlético Mineiro:

Goleiros - Aranha e Renan Ribeiro.

Laterais - Leandro, Fernandinho e Rafael Cruz.

Zagueiros - Cáceres e Jairo Campos.

Volantes - Alê, Fabiano, Serginho e Zé Luis.

Meias - Diego Souza, Edison Mendez, Renan Oliveira e Ricardinho.

Atacantes - Diego Tardelli, Neto Berola, Obina e Ricardo Bueno.