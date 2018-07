Renan Ribeiro sofre lesão e pode desfalcar Atlético-MG Um dos principais destaques na reação do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, o goleiro Renan Ribeiro sofreu um entorse no tornozelo esquerdo durante um rachão nesta terça-feira. A atividade marcava o início da preparação para o jogo com o Goiás, no próximo domingo.