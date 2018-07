Renan Ribeiro usa treinos para se entrosar no São Paulo

SÃO PAULO - Um dos reforços do São Paulo para o Campeonato Brasileiro, o goleiro Renan Ribeiro ainda não está completamente adaptado ao clube. Contratado no início de junho, ele está com o elenco em intertemporada em Cotia e aproveita a concentração para conhecer melhor seus companheiros de time e se entrosar com eles.

"Esse momento junto com o pessoal foi importante pra mim, porque estou chegando agora e não conhecia direito todo mundo. Alguns eu só conhecia por ter jogado contra ou assistindo pela televisão. Então, estou aproveitando para treinar, buscar o entrosamento ideal e conhecer melhor o clube também", elogiou o goleiro.

Contratado junto ao Atlético-MG para disputar com Dênis e Léo o posto de substituto de Rogério Ceni quando este se aposentar - o que deve acontecer no fim do ano - Renan garante uma concorrência sadia.

"Aqui tem excelentes goleiros e todos se espelham no Rogério Ceni, que é um grande jogador e dispensa comentários. Venho de uma escola diferente e a disputa tem sido sadia. No dia a dia, o pessoal tem se dedicado nas atividades e quem ganha com isso é o clube", completou o reforço, que também trabalha com Jairo, promovido das categorias de base.