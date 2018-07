Renan Ribeiro vai para o Estoril após rescindir com o São Paulo

Fora do São Paulo após rescindir o seu contrato de modo amigável, Renan Ribeiro tem oficialmente novo clube. Neste sábado, o goleiro foi anunciado como reforço do Estoril, tendo, inclusive, já realizado o seu primeiro treino e conhecido as dependências do clube português.

Renan Ribeiro estava no São Paulo desde 2013, após passagem pelo Atlético Mineiro, onde iniciou a sua carreira e surgiu como uma promessa, recebendo oportunidades na seleções de base do Brasil. Agora, então, aos 27 anos, terá a sua experiência fora do País.

"Não foi fácil a decisão de vir, mas sou novo, movido a desafios e precisava disso na minha vida", disse, ao site oficial do Estoril. "Que as pessoas venham ver os jogos porque da minha parte vão ver sempre uma pessoa que dará o melhor", acrescentou.

Em 2017, Renan Ribeiro alcançou seu recorde em número de atuações pelo São Paulo. Com a instabilidade de Denis e Sidão, ele disputou 30 partidas, mas teve altos e baixos. Com a chegada de Dorival Júnior, o atleta viu Sidão ser testado durante a fase ruim da equipe e corresponder.

A partir de então, teve poucas chances, situação que tendia a piorar em 2018, pois o São Paulo se reforçou com outro goleiro, Jean, que estava no Bahia. Assim, ele fechou um acordo com a diretoria do clube para encerrar o seu contrato, que tinha validade até maio de 2018.

Novo clube de Renan Ribeiro, o Estoril está na zona de rebaixamento do Campeonato Português, na vice-lanterna, com 11 pontos somados em 15 rodadas. O seu próximo compromisso será na quinta-feira, fora de casa, diante do Vitória de Setúbal.