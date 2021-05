Renan volta a treinar e deve reforçar o Palmeiras na estreia do Brasileirão

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira, após a goleada por 6 a 0 sobre o Universitario, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A novidade da atividade na Academia de Futebol foi o zagueiro Renan, que se recuperou de um trauma no joelho e deve estar à disposição para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, domingo, às 16h, no Maracanã.

O jovem defensor havia sido preservado do duelo com o Universitario em razão de um trauma sofrido no joelho esquerdo. Ele participou ao lado dos companheiros dos trabalhos no campo no qual não estiveram os jogadores que começaram a partida diante dos peruanos.

Esses atletas que atuaram na quinta-feira fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Os demais foram a campo para atividades técnicas e táticas comandadas pelo treinador Abel Ferreira e sua comissão.

O atacante Breno Lopes realizou atividades de transição física no gramado e está perto de voltar. Em recuperação de suas lesões musculares, Kuscevic, Marcos Rocha e Gabriel Veron cumpriram seus cronogramas com o Núcleo de Saúde e Performance, que incluem atividades na parte interna e também no gramado.

Na manhã de sábado, Abel Ferreira comanda o último treino antes do duelo diante do Flamengo. Depois da atividade, a delegação viaja para o Rio de Janeiro. As principais dúvidas na escalação são nas laterais.

Matías Viña e Gabriel Menino foram destaques do último jogo - o uruguaio, inclusive, balançou as redes - e podem retomar seus lugares entre os titulares nas vagas de Victor Luís e Mayke, muito criticados pelas atuações ruins nas finais do Campeonato Paulista.