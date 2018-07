Renato Abreu admite momento 'complicado' do Flamengo

"O ano é longo, tem muita coisa para acontecer. O momento é delicado, mas temos muitas competições pela frente", comentou o meia Renato Abreu. "A gente não pode ficar se lamentando, mas, sim, trabalhar o tempo que ficar parado. Trabalhar entrosamento para que no próximo campeonato isso não volte acontecer."

Há pouco tempo à frente da equipe (cinco jogos), Jorginho já é criticado pela torcida. Mas a nova diretoria não vai tomar nenhuma decisão antes do início do Campeonato Brasileiro. E tentará reforçar o time para o treinador. "O momento é complicado, mas só está começando o ano. Não é hora de botar em dúvida o nosso trabalho", pediu Abreu.

EXAME - O meia Carlos Eduardo não sofreu lesão muscular na coxa esquerda, de acordo com exame de imagem. Mas o jogador ainda reclama de dores no local e dificilmente vai enfrentar o Fluminense, no domingo. Nesta quinta, o volante Cáceres será submetido a uma artroscopia no quadril.