Renato Abreu celebra 1º gol no Santos e projeta reencontro com o Flamengo

SANTOS - Em sua segunda partida com a camisa do Santos, o meia Renato Abreu marcou seu primeiro gol pelo clube. Foi na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na última terça-feira, em Novo Hamburgo, pelo Campeonato Brasileiro. E ele marcou logo em seu primeiro toque na bola, em cobrança de falta, segundos após ter entrado na vaga de Leandrinho no segundo tempo.

"É uma grande emoção, ainda mais em fazer o meu primeiro gol e logo quando entrei no jogo. Fora que bater falta é uma das minhas melhores características. Fico muito feliz em ter ajudado o time de alguma forma e sei que ainda há muita coisa para acontecer. Também tenho que agradecer ao Cícero, que deixou a falta para eu bater", declarou.

Ainda no seu início de jornada no Santos, Renato Abreu terá a chance de rever na quinta-feira a equipe na qual ficou mais tempo ao longo da carreira. O duelo será diante do Flamengo, time em que o meia atuou por quase sete anos (entre 2005 e 2007 e depois de 2010 a 2013), no Maracanã.

"É muito bom voltar, depois de muito tempo sem jogar no Maracanã. Respeito demais o Santos, jogo pelo Santos e vou procurar fazer o meu melhor, da mesma forma que fiz nos outros times, para que possa ajudar a equipe com uma vitória", disse o jogador, que teve seu contrato com o Flamengo rescindido em junho e chegou a ameaçar entrar na justiça contra o clube.