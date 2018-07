Renato Abreu elogia Jorginho e vê nova chance no Fla

"O Jorginho está estudando as opções. Ele chegou com uma proposta diferente e estamos nos adaptando a ela", afirmou o meia, que treinou na equipe principal nesta quinta-feira. "Queremos ajudar o Jorginho, pois ele sabe o que é bom para o nosso time. Já provou em outros trabalhos e se virou técnico do Flamengo é porque tem competência para isso".

Depois das primeiras atividades sob o comando de Jorginho, Renato acredita já ter conquistado a confiança do novo técnico do time. "O Jorginho demonstrou que confia em mim. Nunca trabalhei com ele, o que mostra que meu modo de trabalhar está sendo reconhecido. Ou ele me acompanhava, ou falaram bem de mim. Isso é bom", comentou.