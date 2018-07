Renato Abreu espera renovar com o Flamengo para 2013 A temporada do Flamengo não foi das melhores em 2012. O time terminou o ano sem títulos e decepcionou no Brasileirão, ficando muito distante inclusive da disputa por uma vaga na Libertadores. Mas o desempenho do clube não diminui a vontade do meia Renato Abreu, um dos destaques da equipe. Ele quer renovar seu contrato para seguir no clube.