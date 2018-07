Renato Abreu festeja acerto com Santos: 'Nasci santista'

SANTOS - Após acertar contrato com o Santos, Renato Abreu revelou nesta terça-feira que está realizando um sonho de infância ao ter a chance de vestir a camisa santista como jogador profissional. O meia, que estava sem jogar desde sua saída do Flamengo, assinou vínculo até o fim do ano.

"Minha família é praticamente toda santista. Nasci santista. Passei quase toda minha infância e adolescência indo nos jogos do Santos, assistindo às partidas com meu pai. O mundo dá tanta volta que, depois de tanto tempo torcendo pelo santos hoje eu posso vestir a camisa do Santos como atleta profissional e não mais como torcedor", comemorou.

O jogador de 35 anos revelou também que chegou a fazer testes no Santos quando era adolescente, mas não foi aprovado. Acabou sendo revelado pelo Marcílio Dias, de Santa Catarina, no fim dos anos 90.

"Era um sonho jogar pelo Santos. Em 1994, vim fazer teste, mas naquela época não deu pra ficar. Era um sonho meu e do meu pai. Agora é um grande orgulho para nós vestir essa camisa. Vou procurar fazer o meu máximo, a ajudar a equipe e a me ajudar também", declarou o meia. "Agradeço pela oportunidade que o Santos está me dando para poder trabalhar novamente. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo".