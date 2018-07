Renato Abreu fica perto de renovar com o Flamengo

"Fica uma lição para não cometermos os mesmos erros no ano que vem. Não tivemos uma sequência de resultados positivos no começo do campeonato, por isso o ano não foi tão bom", disse o meia Renato Abreu.

Para o lateral-esquerdo Ramon, o momento político do clube, que vai passar por eleições, atrapalhou. "Foi um ano muito complicado. Não estou querendo falar da política do clube, mas ano de eleição no Flamengo é muito conturbado. Temos que pesar os prós e contras, esquecer o que foi ruim e tirar lição disso. O que a gente fez de bom, temos que manter para o começo do ano que vem".

Candidata à reeleição, a presidente Patrícia Amorim praticamente deu como certa a permanência de Renato Abreu, cujo contrato termina no fim do ano. "Se eu pudesse, faria um decreto presidencial ordenando isso. Por tudo que fez e superou este ano, o Renato merece ficar aqui no clube. E nós sabemos disso e vamos reconhecer esse esforço", afirmou a dirigente.