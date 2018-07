Renato Abreu marca dois gols, e Flamengo vence Olaria por 2 a 0

RIO - Com grande atuação de Renato, o Flamengo venceu com facilidade o Olaria neste sábado, por 2 a 0, em Volta Redonda, e assim terminou a fase de classificação da Taça Guanabara com a melhor campanha entre os 16 times. Conseguiu sete vitórias em oito jogos, somando 22 pontos. Agora, o Fla vai esperar o complemento da rodada hoje, domingo, para conhecer quem será seu adversário na fase semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca.

A flagrante diferença técnica entre as duas equipes ficou logo evidente. O Flamengo não deixava o Olaria passar do meio de campo - só uma vez o lanterna da competição, com três pontos, ameaçou o goleiro Felipe nos 45 minutos iniciais. O domínio resultou no primeiro gol, aos 22 minutos. Carlos Eduardo cobrou falta e Renato, livre na área, marcou de cabeça.

Dois minutos depois, Renato reeditou suas memoráveis cobranças de falta e fez um belo gol. Ele ainda não havia marcado na temporada e neste sábado atuou como titular também pela primeira vez no Carioca. Substituiu Elias, poupado para trabalho de reforço muscular.

No segundo tempo, o time diminuiu ritmo, embora tenha mantido o controle do jogo. O zagueiro Alex Silva entrou na vaga de González e tentou aproveitar sua estatura para aumentar o placar a partir de cobranças de escanteios do Flamengo. O Olaria arriscava um pouco mais. Esbarrava, porém, na falta de pontaria de seus atacantes. Emílio foi exceção e conseguiu acertar a trave de Felipe.

O técnico Dorival Júnior também testou Gabriel, contratado junto ao Bahia, e que estreou time. Já de olho na sequência da temporada do Flamengo, que começou muito bem.

OLARIA 0 X 2 FLAMENGO

OLARIA - Moreno; Lucas, Rafael, Cleberson e Calisto; Assis, Lenine (Emilio), Victor e Léo Rocha (Leandrão); Leozinho (Daur) e Waldir. Técnico - Luiz Antônio Ferreira.

FLAMENGO - Felipe; Leonardo Moura, Wallace, González (Alex Silva) e João Paulo; Cáceres, Ibson, Renato e Carlos Eduardo (Gabriel); Rafinha e Hernane (Igor Sartori). Técnico - Dorival Júnior.

GOLS - Renato, aos 22 e aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Philip Bennett.

CARTÃO AMARELO - Rafael, Leandrao, Waldir, Alex Silva, Cáceres, Calisto e Renato.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).